За використання символіки Нацполіції будуть штрафувати

З 2 листопада набув чинності закон, відповідно до якого будуть введені штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції.

Згідно з законом, ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

Символіка повинна використовуватися виключно поліцейськими.

Уже через пів року, починаючи з травня 2019, почнуть діяти штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції.

Сума штрафів складає від однієї тисячі до двох тисяч гривень, а для підприємців, юридичних осіб та громадських об’єднань – від двох тисяч до трьох тисяч неоподаткованих доходів громадян.