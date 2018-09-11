В червні, в 2018 році правоохоронці під час обшуку домоволодіння жителя села Веселе виявили висушені та частково подрібнені речовини коноплі, що знаходились в двох безбарвних пластикових пляшках. Як виявилось, перебуваючи на території своєї огородньої ділянки, мешканець Веселого, зірвав частину рослин коноплі, які приніс додому і висушив для подальшого вживання.

В той же день правоохоронці провели обшук огородньої ділянки де зловмисником були вирвані рослини коноплі, та виявили 271 кущ коноплі, які були доглянуті та политі.

Обвинувачений у незаконному вирощування коноплі свою вину повністю визнав та підписав угоду про визнання вини.

Під час засідання, суд визнав винними в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберігання, перевезенні чи пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та в посіві або вирощуванні снотворного маку чи конопель. Та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік. Під час якого жителю Веселого доведеться періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважені органи з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.