За жорстоке поводження з тваринами – 8 років

Вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №5119-1 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин)”.

За документ проголосували 257 парламентарів, повідомляє «РБК-Україна».

Передбачається, що знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Ці ж дії, вчинені з особливою жорстокістю або, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

У Кодексі про адміністративні правопорушення також посилюється відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Так, передбачається штраф у розмірі 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (один такий мінімум 17 гривень).

Крім того, насильницькі дії по відношенню до тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя чи здоров’я.