За жорстоке вбивство сокирою на підпитку затримано мешканця Олександрійщини

На Олександрійщині чоловік жорстоко зарубав сокирою свого знайомого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Злочин стався в селі Косівка Олександрійського району, де 21 лютого 2019 року до підозрюваного прийшов знайомий чоловік, з яким вирішити випити оковитої.

В ході роспиття спиртних напоїв між ними відбулася сварка, а потім й бійка. Власник помешкання вдарив свого гості обухом по голові. Цього підозрюваному здалося замало й він ще не менше десяти разів лезом сокири продовжив бити постраждалого по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці інциденту.

Наразі зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 21 квітня 2019 року.

У разі доведення вини йому загрожує до 15 років тюрми.