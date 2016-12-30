Громадян, посадових осіб та підприємців пропонується штрафувати за «значне забруднення навколишнього середовища» їх тваринами. Правила діятимуть не лише для котів та собак, але й для інших улюбленців.

Як повідомляє сайт Закон і Бізнес, в парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил тримання собак, котів та інших видів тварин» (№5584).

Зокрема, передбачається поширити санкції ст.154 КпАП на порушення правил утримання не тільки собак та котів, але й «інших видів тварин». Також штрафи підвищуються до 10-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для приватних осіб (170-510 грн, сьогодні – 17-51 грн), і до 50-100 н.м.д.г. – для посадових осіб та підприємців (850-1700 грн, нині – 51-85 грн).

Крім того, запропоновано ввести відповідальність за порушення правил утримання тварин «якщо вони спричинили значне забруднення навколишнього середовища». За це передбачено штрафи для громадян, посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності у 100-200 н.м.д.г. (до 3400 грн).