Забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Днями відбулася відеоконференція голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка й керівників структурних підрозділів ОДА з Комітетом забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів соціального та інженерно-транспорної інфраструктури на чолі з Мариною Порошенко – головою Ради «Благодійного фонду Петра Порошенка».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час засідання обговорювалися основні відмінності оновлених Державних будівельних норм (далі ДБН) та принципів універсального дизайну і їх розумного пристосування.

«Оновлення ДБН стосується усіх маломобільних груп населення – з порушенням опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху та інших нозологій. Наприклад, для незрячих чи осіб з порушеннями зору в проекті ДБН прописано обов’язкове проектування тактильних і візуальних елементів доступності й аудіопокажчиків. Або для осіб з порушенням слуху будуть запроваджені додаткові системи звукопідсилення й світлові табло, чи організовано сурдопереклад та субтитрування”,- розповіла голова Ради благодійного фонду Марина Порошенко.

Учасники засідання впевнені, що нові будівельні норми підвищать рівень захисту осіб з інвалідністю та безперешкодне пересування містами та стандартами цивілізованих країн.