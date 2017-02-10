Заборгованість по заробітній платі по області становить майже 30 млн. грн.

Про це повідомила заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Світлана Лобанова під час засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Так, на початок 2017 року загальна заборгованість по заробітній платі по області зменшилася проти початку 2016 року на 2,5 млн. грн. та становить 29,9 млн. грн. Заборгованість на підприємствах-банкрутах області становить 23,5 млн. грн., або 79% до загальної суми боргу говорить директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров. Проти початку 2016 року на цих підприємствах відбулося збільшення суми боргу на 2,1 млн. грн. за рахунок переведення 2 підприємств з кола економічно активних. Наразі ПАТ “НВО “ЕТАЛ” має суму боргу в 1,8 млн. грн.

На долю економічно-активних підприємств області припадає сума боргу у 6,4 млн. грн., або 21%.

По державних підприємствах станом на 1 січня 2017 року борги із заробітної плати в області рахуються лише на 1 підприємстві у сумі 200 тис. грн. Це Трест “Олександріярозрізобуд”, що переведене з кола підприємств-банкрутів та підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.