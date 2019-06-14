Заборгувавши за тепло понад 58 млн грн олександрійці масово відключаються від центрального опалення

Мешканці Олександрiї заборгували за спожите тепло 58,4 млн грн.
Складна ситуація у сфері централізованого теплозабезпечення, пов’язана зі зменшенням норм споживання газу для отримання субсидій; монетизації, яку населення направляє на особисті потреби, не сплачуючи за теплопостачання – йдеться в повідомленні.
Також є загроза не розпочати вчасно наступний опалювальний сезон, через те, що підприємство може не отримати ліміти на газ. Крім того, враховуючи високі тарифи, чимало жителів звертаються до міської ради з заявами на відключення від централізованого теплопостачання.
Читайте також: Жахлива аварія на в'їзді в Олександрію з трьома загиблими, дівчина у важкому стані (прямий ефір з місця події)
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Олександрійської міськради».