Загадкова трагедія в центрі міста: деякі подробиці

26 серпня, вдень поблизу перехрестя вулиці Софіївської та проспекту Соборного, поряд з торгівельним центром «Гранд Плаза» померла людина. Про деякі обставини цієї події розповів «Голосу Громади» начальник сектору моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергій Козловський.

За його словами, 26.08 о 13 год. 57 хв. до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від 50-річного мешканця міста про те, що він їхав на мопеді і поблизу вищезгаданого перехрестя його ледь не збив автомобіль чорного кольору. Відразу після цього автомобіль зупинився, з нього вийшов водій, побив чоловіка, кинув його мопед на асфальт, а потім сів в автомобіль і поїхав далі.

Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що на перехресті вулиць між потерпілим та невідомою особою, яка керувала автомобілем чорного кольору іноземного виробництва, справді стався конфлікт через незначне ДТП, під час якого водій автомобіля завдав декілька ударів рукою потерпілому, після чого сів в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Приблизно через 10 хвилин після конфлікту водію мопеда стало погано, він поточився, впав на землю і втратив свідомість. Прибулий наряд поліції зафіксував смерть потерпілого Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України («Вбивство»).

Речник міськвідділу поліції С. Козловський наголосив, що за фактом смерті потерпілого на даний час триває слідство, тому конкретного говорити про причинно-наслідковий зв`язок смерті людини з її побиттям учасником конфлікту поки що говорити недоцільно. Матеріали слідства містять свідчення очевидців події.

Коли готувався цей матеріал, з деяких інших джерел «Голосу Громади» стало відомо, що міськвідділом поліції наразі отримані результати судово-медичної експертизи (а це суттєво вплине на подальший хід слідства, визначення причетності і можливого ступеню вини водія іномарки у даному факті смерті людини), а також встановлено власника чорної іномарки, котрий, ймовірно, може бути фігурантом даної події.