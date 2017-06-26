Загального декларування доходів і витрат громадян не буде?

Нещодавно Кабінет міністрів трохи насторожив українців, пообіцявши ввести у проекті бюджетної резолюції загальне декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю з використанням непрямих методів щодо відповідності цих доходів витратам.

А ось прем`єр- міністр Володимир Гройсман вже особисто заспокоїв громадян України, пояснивши, що подібні пропозиції про декларування містились буквально у кожному проекті попередніх бюджетних резолюцій, але рішенням так і не ставали. Отож, мовляв, хвилюватись не треба, бо ця система поки що запроваджуватись не буде.