“Захід-Схід-Енерго” запропонував нові тарифи на тепло

ТОВ “Захід-Схід-Енерго”, про який сьогодні розповідав вже Голос Громади, запропонував встановити тариф на теплову енергію для бюджетних установ у розмірі 1325,0 грн за 1 Гкал без ПДВ (з урахуванням ПДВ у розмірі 1590 грн за 1 Гкал), що на 42 грн менше, аніж за запропонованим для Кіровоградської області на сайті Держенергоефективності тарифом для бюджетних установ у 1632 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ.

За словами начальника управління економіки Р.Черевашка, такий розрахунок нового тарифу дасть можливість зекономити майже 200 тис грн на рік бюджетних коштів.

До представника ТОВ “Захід-Схід-Енерго”, який також був присутнім на сьогоднішньому засіданні виконкому, звернулася перший заступник міського голови Людмила Давиденко, яка наголосила, що підприємству необхідно обов’язково усунути недоліки, виявлені у ході перевірки в 2017 році. Крім цього було зазначено, що не дивлячись на знижений тариф, який наразі запропонувало підприємство, якщо все ж таки, у подальшому будуть виявлені знову порушення та недоліки в роботі, то – далі цитуємо: “Если не будут выполенны все требования – нам не проблема: один кран закрыть, другой открыть”, – підсумував міський голова.