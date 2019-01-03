Захворюваність на ГРВІ у Кіровоградській області знаходиться в межах норми

Епідемічна ситуація із ГРВІ на останньому тижні минулого року у Кіровоградській області була відносно спокійною.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Епідемічний поріг не перевищений. Випадки грипу в області не зареєстровано.

За тиждень до Нового року до медичних закладів з приводу ГРВІ звернулось 3927 мешканців області, з низ 68,5 % діти. Загалом госпіталізовано 398 особи.

У хворих з ГРВІ діагностовано 7 випадків парагрипу та 2 – респіраторно-синцітіальні віруси.

Надійним захистом від грипу залишається своєчасна вакцинація.

З початку епідсезону в області проти грипу вакциновано 3936 осіб, з них 24,5% дитячого населення.