Захворюваність на кір серед дітей у Кіровоградській області продовжує зростати

На Кіровоградщині хворих на кір стало більше.

За статистикою захворюваності на кір упродовж минулого тижня у області було зафіксовано 11 випадків захворюваності на кір, з яких 2 у дітей та 9 у дорослих.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Найбільш ефективним та надійним захистом від кору є вчасна вакцинація і Кіровоградська область забезпечена необхідною кількістю доз вакцини проти кору, а саме в закладах охорони здоров’я Кіровоградщини є в наявності 37 612 доз КПК.