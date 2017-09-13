Заклади харчування переходять на систему QR-кодів

Обслуговування в ресторанах та кафе переходить на вищий рівень. Нова технологія дозволяє з легкістю сплатити за своє замовлення, використовуючи QR-код через свій смартфон.

Про це повідомляється на сайті ПриватБанку.

«Ресторани та кафе, що приймають оплату за QR-кодом, миттєво стають популярнішими. Це новий тренд на ринку автоматизації продажів, що стрімко підкорює світ. Закладам не потрібно купувати термінали, налаштовувати їх та обслуговувати, – говорить Олексій Путятін, керівник напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку. – Усі операції проводяться через касу на планшеті та чековий принтер. Наш спільний проект зі SmartTouch POS забезпечить безготівкові платежі там, де раніше приймали тільки готівку».

«Оплата за допомогою QR-коду – унікальна технологія опрацювання безконтактних платежів без великих витрат на мережу приймання, – зазначає Євген Балтер, генеральний директор ТОВ «СмартЛаб». – Користувачі нашого ПЗ зможуть значно прискорити обслуговування клієнтів. Гостям не потрібно чекати офіціанта з платіжним терміналом. Вони отримують пречек з QR-кодом і миттєво розраховуються через Privat24 на своєму смартфоні».