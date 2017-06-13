Закон про мовні квоти на телебаченні набуде чинності 13 жовтня

Сьогодні в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України” опубліковано закон, що зобов’язує загальнонаціональні канали не менше 75% мовлення вести українською мовою. Закон вступає в силу через чотири місяці з дня опублікування.

У прикінцевих та перехідних положеннях закону зазначається, що протягом першого року з дня набрання чинності закону програми і передачі, їх частини, повністю або частково створені та / або профінансовані телерадіоорганізацією, а також національний аудіовізуальний продукт зараховуються в частку виконаних державною мовою. Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 23 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач і фільмів українською мовою і 60% – для місцевих. 6 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон, повідомляє УНІАН.