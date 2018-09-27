Заміна зливових каналізацій в Олександрії – підготовка до зими продовжується

КП «Благоустрій» у рамках підготовки до зими продовжує очищення, обстеження та необхідний ремонт зливових каналізацій на вулицях міста. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради

Було зроблено багато роботи, в ході якої комунальники прочистили, звільнили від сміття зливові колодязі по вул. М.Грушевського у приватному секторі, що знаходиться в районі дитячої лікарні, також здійснено виготовлення і встановлення 3-х решіток, які були викрадені недобросовісними громадянами. По вулицях Франка, Скічка, Вище-Празькій у 14-му мікрорайоні та у Куколівському напряму робочі покосили і приблали траву у відкритих зливових системах.

У свою чергу, муніципальна поліція міської ради міста Олександрії попереджає всіх жителів і працівників пунктів прийому металобрухту, що діє заборона на прийом промислового металу, кришок люків та виробів з кладовищ від громадян. Можливість здачі такого металу можлива лише з наявності документів на власність металу.