Замість однієї викраденої ялинки олександрійський порушник закупить та висадить десять зелених красунь 

Днями, працівники муніципальної поліції зафіксували факт порушення, а саме, викрадення ялинки в сквері біля площі Попова. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Скоєний злочин зафіксувала камера й інспектори поліції завітали до приватного домоволодіння, де вкрадену ялинку вже висадили на його території.

Злодієм виявився підрядник, який займається укладанням плитки на площі Попова. Той вподобав ялинку та забажав зробити дружині приємний подарунок.

Але, натомість, порушника зобов’язали повернути вкрадену красуню на колишнє місце, закупити та висадити 10 ялинок на території міста та сплатити штраф у розмірі 1360 грн