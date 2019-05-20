Занадто яскрава «Звезда Востока» ще «світитиме» олександрійцям

Обмежити роботу нічного кафе «Звезда Востока» у вечірній час намагався виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Така ідея виникла у зв`язку з тим, що на діяльність цього закладу, розташованого в центрі міста на площі Соборній (у приміщенні колишнього ресторану «Інгулець») та поведінку його відвідувачів вже давно скаржаться мешканці навколишніх будинків. За словами доповідача з даного проекту рішення, начальника управління економіки міськради Ростислава Черевашка, людям постійно докучають у пізні години гучна музика, що долинає навкруги з цього кафе до самого ранку, гамір, п`яні лайки нічних гуляк, які до всього іншого, ще й (цитата) «безсоромно справляють свої природні потреби, де заманеться: у різних закутках, під`їздах житлових будинків, під стінами бібліотеки, які розташовані поруч, тощо». Отож для початку було запропоновано обмежити роботу кафе 22-ю годиною.

На засіданні був присутній власник «Звезды Востока», до якого у присутніх виник ряд супутніх запитань щодо розміру зарплати, офіційного працевлаштування його найманих працівників тощо. На останнє з цих запитань підприємець відповів ствердно, хоча у декого з членів виконкому з приводу цього виникли сумніви…

Щоб реабілітуватися в очах влади і мешканців міста, власник кафе Ал Нукарі Абдулкарім на засіданні пообіцяв взяти на обслуговування громадський туалет, який «історично» існує у дворі даної будівлі і забезпечити безплатне користування ним після 22-ї години, знявши таким чином незручну проблему. Ну і само собою зрозуміло, дотримання трудового законодавства він також пообіцяв. Враховуючи обіцянки, на захист «Звезды Востока» став заступник міського голови Сергій Гриценко, який попросив дати підприємцю шанс на виправлення ситуації. В результаті рішення виконкому про обмеження роботи кафе у нічний час не було ухвалене, натомість ресторатору Ал Нукарі Абдулкаріму дали «випробувальний термін» 1 місяць. «Якщо знову будуть скарги – закриємо!» – суворо попередив його міський голова Степан Цапюк.

А за «Звездою Востока», крім того, тепер ще й наглядатиме недремне око олександрійської Муніципальної безпеки…