Як олександрійцям попередити корупцію та корупційні правопорушення

Кожен житель міста та області може звернутися із заявами та повідомленнями про вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень до прокуратури в Кіровоградської області на телефон «гарячої лінії» (0522) 27-61-20 або за адресою електронної пошти zvern@kir.gp.gov.ua. Інформує «Голос Громади» з посиланням на сайт прокуратири Кіровоградської області.

Громадяни, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави, відповідно до ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції». У випадку загрози життю, житлу чи здоров’ю таких громадян, у зв’язку з наданням інформації про правопорушення, правоохоронні органи можуть застосувати до них правові та організаційно-технічні заходи безпеки, що передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Якщо повідомлення про правопорушення є анонімним, то воно підлягає розгляду, та повинне стосуватися конкретної особи, містити фактичні дані.