Запрацювала «гаряча лінія» органів ДФС Кіровоградщини щодо нововведень на митниці

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Виконуючи доручення Президента України, ДФС відкрила «гарячу лінію» з надання цінової інформації, що стосується транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України з 15.01. 2015 року до моменту набрання чинності  нових правил ввезення та правил перебування у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту таких автомобілів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

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Номер «гарячої лінії»: (044) 481-19-61 (щоденно з 9:00 до 21:00).

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