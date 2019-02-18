Запрацювала «гаряча лінія» органів ДФС Кіровоградщини щодо нововведень на митниці

Виконуючи доручення Президента України, ДФС відкрила «гарячу лінію» з надання цінової інформації, що стосується транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України з 15.01. 2015 року до моменту набрання чинності нових правил ввезення та правил перебування у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту таких автомобілів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

Номер «гарячої лінії»: (044) 481-19-61 (щоденно з 9:00 до 21:00).