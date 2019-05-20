Запрошуємо маленьких і дорослих олександрійців на свято мо-ро-зи-ва!

Незабаром в Олександрії відбудеться прохолодне, солодке, з присмаком дитинства свято морозива.

Таке рішення було нещодавно затверджено під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Повідомляє Голос Громади.

Святкування пройдуть на День міста, 26 травня, з 11:00 до 16:30 години поряд зі СК «Ніка».

ТМ «Ласунка», яка виступає організатором свята обіцяє провести між учасниками заходу розіграші призів, морозива, конкурси малюнків й веселу битву морозивом.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у святі морозива.