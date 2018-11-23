Запит вірян УПЦ КП про виділення землі в Олександрії під будівництво нової церкви прийнятий міською радою

Запит від імені олександрійських виборців-вірян Української Православної церкви Київського Патріархату про виділення земельної ділянки під будівництво храму Христа-Спасителя озвучив сьогодні на позачерговій сесії Олександрійської міської ради депутат, голова фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з текстом запиту, місцева громада УПЦ КП просить включити план виділення землі під забудову споруди храму у міському парку, відомому під назвою «Будівельник» (вул. Садова, неподалік автовокзалу). Слід зазначити, що цей зелений масив, який донедавна перебував у вкрай занедбаному стані, міська рада нещодавно включила у план реконструкції, але будівництво храму в ньому тоді ще не було передбачено.

За словами депутата В.Заріцького, під листом-зверненням до міської ради наразі підписалися більше 170 вірян, але насправді ця кількість буде більшою, ніж триста, оскільки процедура збору підписів ще триває.

«З таким же проханням до мене окремо зверталися учасники АТО. Також ми з вами знаємо, що і Президент нашої держави, і очільник області схвалюють діяльність у даному напрямку, тому прошу підтримати мій запит», – сказав депутат Заріцький, звертаючись до сесійної зали.

Заперечень не було, а міський голова Степан Цапюк, у свою чергу, повідомив, що вважає даний депутатський запит слушним і вже дав доручення Управлінню житлово-комунального господарства при розробці проекту реконструкції парку врахувати пропозицію щодо ділянки під будівництво храму. За його словами, даний проект буде виготовлено за кошти, отримані від екологічного збору.