Фото Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було організовано презентацію провідних навчальних закладів району, з метою профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

Місячник профорієнтації  молоді «Професійні горизонти» на Олександрійщині набирає обертів.  Так, для учнів  випускних класів загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №19 фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості організували презентацію двох навчальних закладів міста: Олександрійського медичного училища та Олександрійського професійного ліцею.

Ці заклади були запрошені не випадково, адже  професії, спеціалістів за якими готують ці заклади, є актуальними у Олександрійському районі.

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Цікавими та яскравими були відеороліки презентацій навчальних закладів. Багато корисної інформації було надано заступником з виховної роботи Олександрійського медичного училища Наталією Щербиною, у тому числі і про можливості працевлаштування після закінчення навчального закладу і про можливості подальшого навчання у вишах. «Цікавим і багатогранним є життя студентів. Багато уваги приділяється закладом у напрямку тісної співпраці з волонтерськими організаціями, які надають допомогу і підтримку воїнам, що знаходяться в зоні АТО», – зазначила Н. Щербина.

Презентувати ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» завітали до школярів самі студенти, які вразили старшокласників виставкою-презентацією своїх робіт. Директор закладу Костянтин Мужиков, у формі цікавого монологу, розповів учням про всі  професій та спеціальності, за якими можна навчатися, умови вступу, можливості проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування після закінчення навчання.

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Розуміючи важливість відродження престижу робітничих професій, на захід завітали й представники найсучасніших підприємства міста: ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Віра – Сервіс Інтермаш» і ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс».

Представник кожного підприємства коротко розповів старшокласникам про організацію, їх перспективи розвитку, актуальні професії, можливості професійного зростання.З глибокою повагою гості розказали про висококваліфікованих робітників, які  є гордістю колективів, зупинялися й на історії створення цих підприємств.

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На завершення заходу,фахівці закликали старшокласників поміркувати над тим, як важливо правильно обрати свій шлях та стати справжнім професіоналом, аби бути успішним і почуватися щасливою людиною у дорослому житті. Адже молодь – наше майбутнє і від того, наскільки вони будуть професійними і компетентними залежить майбутнє нашої України.

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