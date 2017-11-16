Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було організовано презентацію провідних навчальних закладів району, з метою профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

Місячник профорієнтації молоді «Професійні горизонти» на Олександрійщині набирає обертів. Так, для учнів випускних класів загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №19 фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості організували презентацію двох навчальних закладів міста: Олександрійського медичного училища та Олександрійського професійного ліцею.

Ці заклади були запрошені не випадково, адже професії, спеціалістів за якими готують ці заклади, є актуальними у Олександрійському районі.

Цікавими та яскравими були відеороліки презентацій навчальних закладів. Багато корисної інформації було надано заступником з виховної роботи Олександрійського медичного училища Наталією Щербиною, у тому числі і про можливості працевлаштування після закінчення навчального закладу і про можливості подальшого навчання у вишах. «Цікавим і багатогранним є життя студентів. Багато уваги приділяється закладом у напрямку тісної співпраці з волонтерськими організаціями, які надають допомогу і підтримку воїнам, що знаходяться в зоні АТО», – зазначила Н. Щербина.

Презентувати ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» завітали до школярів самі студенти, які вразили старшокласників виставкою-презентацією своїх робіт. Директор закладу Костянтин Мужиков, у формі цікавого монологу, розповів учням про всі професій та спеціальності, за якими можна навчатися, умови вступу, можливості проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування після закінчення навчання.

Розуміючи важливість відродження престижу робітничих професій, на захід завітали й представники найсучасніших підприємства міста: ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Віра – Сервіс Інтермаш» і ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс».

Представник кожного підприємства коротко розповів старшокласникам про організацію, їх перспективи розвитку, актуальні професії, можливості професійного зростання.З глибокою повагою гості розказали про висококваліфікованих робітників, які є гордістю колективів, зупинялися й на історії створення цих підприємств.

На завершення заходу,фахівці закликали старшокласників поміркувати над тим, як важливо правильно обрати свій шлях та стати справжнім професіоналом, аби бути успішним і почуватися щасливою людиною у дорослому житті. Адже молодь – наше майбутнє і від того, наскільки вони будуть професійними і компетентними залежить майбутнє нашої України.