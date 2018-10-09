В Олександрії зарплати вчителів за 3 роки зростуть майже на 85%

Продовжуючи освітню реформу Уряд ставить перед собою задачу підвищити рівень освіти і довести його, для початку, хоча б до середнього. Для рішення цієї задачі першим і важливим кроком є гідна оплата праці тих, хто навчає дітей. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

В минулому році зарплати вчителів зросли на 50%. В цьому році – ще на 25%. В бюджеті наступного року заплановане збільшення зарплат на 9%.

Зокрема, зарплата вчителя без категорії в наступному році збільшиться з 6303 грн до 6871 грн на місяць, вчителя І категорії – з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії – зросте з 8849 грн до 9648 грн на місяць. Таким чином, завдяки ініціативі Уряду за три роки вчительські зарплати виростуть майже на 85%.

Мета Уряду – створення сучасного освітнього простору для первачків, що прийдуть навчатися у 2019-2020 навчальному році. В цьому році перенавчання пройшли 22 тис вчителів, що дозволило запустити у школах проект «Нова українська школа» і зробити процес навчання для першачків більш сучасним, навчальним та цікавим.

Піклується Уряд і про дітей з особливими потребами і планує фінансування інклюзивної освіти в розмірі 504,5 млн гривень в 2019 році, також, в освітню субвенцію 2019 року закладено повноцінну ставку асистента вчителя для інклюзивного класу. Якщо у 2018 році це було 0,5 ставки, то в бюджет 2019 року закладена 1 ставка. На це передбачено близько 666,3млн грн.

Основна новація наступного року – гроші ходять за дитиною у приватні школи. Кожний учень приватної школи приноситиме близько 80% грошей, які розрахунково спрямовуються на 1 дитину в державній школі. На це в освітній субвенції закладено близько 196 млн грн.