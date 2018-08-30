На днях відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань власності, під головуванням Олександра Чудного.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

На засіданні були розглянуті такі питання: встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для гуртожитку Кіровоградської обласної лікарні, дозвіл ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на заставу майнових прав, встановлення тарифів обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік.

Стосовно останнього питання депутати підтримали пропозиції більшості присутніх щодо проведення перерахунку нових тарифів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» із залученням представників громадськості, громадської ради при Кіровоградській ОДА та всіх інших зацікавлених осіб.