Заслужений тренер України запрошує учасників АТО з інвалідністю в свою команду для заняття професійним спортом

Тренер СДЮШОР «Надія», заслужений тренер України В’ячеслав Жуков у Кропивницькому оголошує набір учасників АТО, які під час бойових дій отримали інвалідність, в свою команду для заняття професійним спортом.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Мета команди- не просто реабілітація АТОвців,а й підготовка до професійної кар’єри та участі у змаганнях. Підготовка відбуватиметься за трьома видами спорту: пауерліфтингом, легкою атлетикою та плаванням.

За детальнішою інформацією можна звернутися до В’ячеслава Жукова за телефоном: 0951709682.