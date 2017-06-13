Заступник голови КОДА Андрій Коломійцев поспілкується з олександрійцями

Так, 27 червня 2017 року, у вівторок, о 10:00 годині в приміщенні Олександрійської районної державної адміністрації відбудеться виїзний прийом громадян заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коломійцевим Андрієм Олександровичем. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Громадяни, котрі мають бажання поспілкуватися із заступником голови Кіровоградської ОДА мають до 23 червня зареєструватися в Олександрійській районній державній адміністрації за телефоном 9-00-26.