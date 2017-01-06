Заступник керівника ОДА оглянув новий хроматограф в Олександрії

Як раніше повідомляв Голос Громади, депутатами обласної ради було виділено кошти на встановлення в КУ “Олександрійський наркологічний диспансер” газового хроматографу. Це прилад для визначення в біосередовищі людини алкогольних та наркотичних засобів. Раніше для цієї процедури потрібно було їздити до міста Кропивницького, тепер же дослідження такого типу будуть доступні і в Олександрії.

З огляду на це сьогодні, 6 січня 2017 року до закладу роботу нового обладнання завітав оглянути заступник керівника Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев разом з помічником Володимиром Ковальчуком, який займався вирішенням даного питання на місці. Крім цього, під час презентації приладу був присутній і в.о. начальника Олександрійського МВ ДАІ Віктор Глущенко.

За словами головного лікаря закладу Олексія Котляра, апарат досліджує наявність наркотичних речовин чи алкоголю в крові. Зазвичай, якщо громадяни після травми або ДТП знаходяться в несвідомому стані, береться кров на відповідний аналіз. Як зазначив лікар, питання хроматографічних досліджень в Олександрії є актуальним вже близько 10 років, адже проведення дослідження в обласному центрі значно сповільнювало процес виявлення заборонених речовин в крові, затримуючи в тому числі і роботу поліції.

Наразі медперсонал, що буде відповідати за проведення досліджень на хроматографі, проходить відповідне навчання. Коли ж система буде працювати, газ з газового балону через компресор буде подаватися в хроматограф. Далі з допомогою апарату буде проводитися аналіз і виводитимуться результати.