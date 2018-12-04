Затримано олександрійського квартирного крадія

Нещодавно поліцейські Олександрії затримали чоловіка, який здійснив крадіжку в одній з квартир міста.

Повідомляє голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.

До відділу поліції звернувся 36-річний олександрієць та повідомив, що його квартиру пограбували та викрали майна на суму близько 10 тисяч гривень.

До переліку вкраденого потрапили біля 100 монет різних країн, старі купюри різного номіналу, золоті сережки й перстень, мобільний телефон та планшет.

Протягом доби правоохоронці встановили особу вчиненого правопорушення. Ним виявився 35-річний житель Олександрії, який раніше здійснював подібні злочини.

Крадія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.