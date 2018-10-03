Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО у 2019 році

Стали відомі терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УЦОЯО
Реєстрація учасників триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти матимуть змогу реєструвати своїх учнів для складання ДПА у форматі ЗНО до 18 березня.
Важливим є те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників ЗНО 2019 року не передбачено. Тому змінити дані можливо буде лише у визначені терміни – до 25 березня.
До 30 квітня 2019 року учасники зможуть завантажити зі своїх інформсторінок запрошення-перепустки з указаним часом і місцем проведення тестувань.
Графік ЗНО-2019
|5 лютого – 25 березня
|Реєстрація на ЗНО
|до 30 квітня
|Розміщення на інформаційних сторінках
учасників запрошень-перепусток
|21 травня – 13 червня
|Основна сесія ЗНО
|21 травня
|Математика
|23 травня
|Українська мова та література
|27 травня
|Іспанська мова
|27 травня
|Німецька мова
|27 травня
|Французька мова
|28 травня
|Англійська мова
|30 травня
|Фізика
|4 червня
|Історія України
|6 червня
|Біологія
|11 червня
|Географія
|13 червня
|Хімія
|Оголошення порогових балів “склав/не склав”
|до 13 червня
|Математика, українська мова і література, фізика
|до 19 червня
|Іноземні мови, біологія
|до 24 червня
|Історія України, географія, хімія
|Оголошення результатів ЗНО
|до 14 червня
|Математика, українська мова і література, фізика
|до 20 червня
|Іноземні мови, біологія
|до 25 червня
|Історія України, географія, хімія
|26 червня – 12 липня
|Додаткова сесія ЗНО
|Графік буде повідомлено до 30 квітня
|до 18 липня
|Оголошення результатів ЗНО додаткової
сесії
Учні з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму матимуть змогу зареєструватися до 20 травня. Вони складатимуть ЗНО під час додаткової сесії. Її графік оприлюднять до 30 квітня 2019-го.
“Випускникам 11 класу результати ЗНО з 3 предметів зарахують як результати державної підсумковоїатестації. Учні мають обов’язково скласти: українську мову та літературу, математику або історію України. Третій предмет зі списку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова”.