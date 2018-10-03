Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО у 2019 році

Стали відомі терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УЦОЯО

Реєстрація учасників триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти матимуть змогу реєструвати своїх учнів для складання ДПА у форматі ЗНО до 18 березня.

Важливим є те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників ЗНО 2019 року не передбачено. Тому змінити дані можливо буде лише у визначені терміни – до 25 березня.

До 30 квітня 2019 року учасники зможуть завантажити зі своїх інформсторінок запрошення-перепустки з указаним часом і місцем проведення тестувань.

Графік ЗНО-2019

5 лютого – 25 березня Реєстрація на ЗНО до 30 квітня Розміщення на інформаційних сторінках учасників запрошень-перепусток 21 травня – 13 червня Основна сесія ЗНО 21 травня Математика 23 травня Українська мова та література 27 травня Іспанська мова 27 травня Німецька мова 27 травня Французька мова 28 травня Англійська мова 30 травня Фізика 4 червня Історія України 6 червня Біологія 11 червня Географія 13 червня Хімія Оголошення порогових балів “склав/не склав” до 13 червня Математика, українська мова і література, фізика до 19 червня Іноземні мови, біологія до 24 червня Історія України, географія, хімія Оголошення результатів ЗНО до 14 червня Математика, українська мова і література, фізика до 20 червня Іноземні мови, біологія до 25 червня Історія України, географія, хімія 26 червня – 12 липня Додаткова сесія ЗНО Графік буде повідомлено до 30 квітня до 18 липня Оголошення результатів ЗНО додаткової сесії

Учні з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму матимуть змогу зареєструватися до 20 травня. Вони складатимуть ЗНО під час додаткової сесії. Її графік оприлюднять до 30 квітня 2019-го.

“Випускникам 11 класу результати ЗНО з 3 предметів зарахують як результати державної підсумковоїатестації. Учні мають обов’язково скласти: українську мову та літературу, математику або історію України. Третій предмет зі списку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова”.