Завдяки рішучості Порошенка в Україні відбулося створення єдиної помісної православної церкви – Епіфаній

Завдяки рішучості президента Петра Порошенка в Україні відбулося створення єдиної помісної православної церкви.

Про це під час своєї промови заявив новообраний предстоятель Української православної церкви Епіфаній.

“Ми зуміли засвідчити, що ми можемо об’єднатися, ми можемо єднатися і ми можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями. А також, найперше, ми всі повинні висловити нашу щиру подяку Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, який зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії Української православної церкви. Але цього не відбулося би, якби не рішучість нашого високодостойного президента України Петра Олексійовича Порошенка”, – наголосив він.

15 грудня в Києві Об’єднавчий собор обрав першого предстоятеля Української православної церкви. Ним став Епіфаній. Фактично – це буде перший визнаний київський митрополит з часів правління Ярослава Мудрого.

Тепер новобраному престоятелю потрібно відвідати Вселенського патріарха і отримати Томос про автокефалію Української православної церкви.

Об’єднавчий Собор відбувся в Софіївському соборі, що є важливою історичною традицією. Саме в Софіївському соборі 1051 року був висвячений перший київський митрополит Іларіон. Саме з праці Іларіона “Слово про закон і благодать” можна вважати початок обґрунтування незалежності української церкви.

Також, у Софії 1921 року було висвячено протоєрея Василія Липківського на Митрополита Київського і всієї України УАПЦ.

Тепер нового українського митрополита висвячуватимуть також в Софіївському соборі.