Завдяки спецоперації “Мігрант” міграційна служба Кіровоградщини поповнила бюджет області майже на 350 тис. грн

З 16 березня на Кіровоградщині проходив активний етап всеукраїнських профілактичних заходів з протидії нелегальній міграції під умовною назвою «Мігрант». Операція проводилась спільними силами міграційної служби, національної поліції області та інших органів влади.

Отож, такими результатами відзначилась нинішня операція:

Виявлено 64 неврегульованих мігрантів, відносно 55 прийнято рішення про примусове повернення.

Виконано рішення судів про примусове видворення з України відносно 3 іноземців та ще 2 поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, де вони чекатимуть на документування та видворення за межі країни.

Відносно 183 іноземців працівники підрозділів Управління Державної міграційної служби області склали адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та 72 громадян України притягнено до відповідальності за сприяння незаконному проживанню, працевлаштуванню, навчанню іноземців (ст. 204-206 КУпАП).

Бюджет поповнився майже на 350 тис. грн за рахунок стягнених штрафів, а накладено на порушників понад 360 тис. грн.