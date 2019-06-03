Завдяки спецоперації “Мігрант” міграційна служба Кіровоградщини поповнила бюджет області майже на 350 тис. грн

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З 16 березня на Кіровоградщині проходив активний етап всеукраїнських профілактичних заходів з протидії нелегальній міграції під умовною назвою «Мігрант». Операція проводилась спільними силами міграційної служби, національної поліції області та інших органів влади.

Отож, такими результатами відзначилась нинішня операція:

Виявлено 64 неврегульованих мігрантів, відносно 55 прийнято рішення про примусове повернення.

Виконано рішення судів про примусове видворення з України відносно 3 іноземців та ще 2 поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, де вони чекатимуть на документування та видворення за межі країни.

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Відносно 183 іноземців працівники підрозділів Управління Державної міграційної служби області склали адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та 72 громадян України притягнено до відповідальності за сприяння незаконному проживанню, працевлаштуванню, навчанню іноземців (ст. 204-206  КУпАП).

Бюджет поповнився майже на 350 тис. грн за рахунок стягнених штрафів, а накладено на порушників понад 360 тис. грн.

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