Завершення лижного сезону в Олександрії

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Лижний спорт в Олександрії хоч і не розповсюджений, проте своїх прихильників все ж має. Як раніше повідомляв Голос Громади, попри значне зниження популярності даного заняття, люди виходять на лижах на вулиці та виїжджають за місто.

«Лижний сезон завершився, в цьому році я познайомився з новими людьми, з такими ж ентузіастами і любителями цього прекрасного, циклічного виду спорту», – розповідає “лижний” активіст Олександр Скриннік, повідомляє ALSport.

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Загалом в Олександрії цього року назбиралась група з 10 спортсменів різного віку, які здійснили більше 300 кілометрів накату за 25 тренувальних днів. Також лижники закликають мешканців міста купувати бігові лижі та долучатись до активного дозвілля вже наступної зими.

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