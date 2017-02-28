Завершення лижного сезону в Олександрії

Лижний спорт в Олександрії хоч і не розповсюджений, проте своїх прихильників все ж має. Як раніше повідомляв Голос Громади, попри значне зниження популярності даного заняття, люди виходять на лижах на вулиці та виїжджають за місто.

«Лижний сезон завершився, в цьому році я познайомився з новими людьми, з такими ж ентузіастами і любителями цього прекрасного, циклічного виду спорту», – розповідає “лижний” активіст Олександр Скриннік, повідомляє ALSport.

Загалом в Олександрії цього року назбиралась група з 10 спортсменів різного віку, які здійснили більше 300 кілометрів накату за 25 тренувальних днів. Також лижники закликають мешканців міста купувати бігові лижі та долучатись до активного дозвілля вже наступної зими.