Завершено розслідування щодо доставки заборонених предметів у місця несвободи працівниками конвойної служби Олександрійського відділу поліції

161
Фото Департамент безпеки Національної поліції України

Як раніше повідомляв Голос Громади з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, 5 грудня правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених, що обладнана в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду. Після затримання старшого сержанта поліції, який здійснив передачу наркотичних засобів правоохоронці провели ряд обшукові у інших працівників ІТТ та конвойної служби. Крім цього, обшуки були проведенні у помешканні близьких підслідного.

Читайте також:  Олександрійські репетитори зобов'язані задекларувати доходи

Сьогодні прес-служба прокуратури Кіровоградської області полвідомила, що слідчим відділом прокуратури було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за цим фактом.

Було встановлено, що 36-річний поліцейський ізолятора тимчасового тримання Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області вчинив незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх збуту арештованим особам в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду та предстане перед судом.
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ч.1 ст.307 КК України направлено до Олександрійського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Читайте також:  В Олександрії двоє аферисток обікрали немічну людину

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ