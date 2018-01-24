Завершено розслідування щодо доставки заборонених предметів у місця несвободи працівниками конвойної служби Олександрійського відділу поліції

Як раніше повідомляв Голос Громади з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, 5 грудня правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених, що обладнана в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду. Після затримання старшого сержанта поліції, який здійснив передачу наркотичних засобів правоохоронці провели ряд обшукові у інших працівників ІТТ та конвойної служби. Крім цього, обшуки були проведенні у помешканні близьких підслідного.

Сьогодні прес-служба прокуратури Кіровоградської області полвідомила, що слідчим відділом прокуратури було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за цим фактом.