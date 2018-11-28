Завершується демонтаж незаконної прибудови екс-головного архітектора Олександрії

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За ініціативи громадян, сприяння Олександрійської місцевої прокуратури та державної виконавчої служби області відбулося виконання рішення суду щодо знесення незаконної добудови.

Повідомляє Голос Громади з посилання на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Вказана новобудова знаходиться в Олександрії по вул. Першотравневій, 51 та належить екс-головному архітектору міста Надії Мірошніченко.

Дана справа набула резонансного оголошення.

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Наразі демонтаж незаконної прибудови знаходиться на завершальному етапі.

Голосом Громади раніше повідомлялось про початок виконання даного рішення суду.

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