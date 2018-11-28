Завершується демонтаж незаконної прибудови екс-головного архітектора Олександрії

За ініціативи громадян, сприяння Олександрійської місцевої прокуратури та державної виконавчої служби області відбулося виконання рішення суду щодо знесення незаконної добудови.
Повідомляє Голос Громади з посилання на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.
Вказана новобудова знаходиться в Олександрії по вул. Першотравневій, 51 та належить екс-головному архітектору міста Надії Мірошніченко.
Дана справа набула резонансного оголошення.
Наразі демонтаж незаконної прибудови знаходиться на завершальному етапі.
Голосом Громади раніше повідомлялось про початок виконання даного рішення суду.