Завершується термін подачі  переліку суб`єктів на повну суму інфраструктурної субвенції для ОТГ

Нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 208).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

До 24 червня всі ОТГ мають подати необхідні документи на весь обсяг субвенції, передбачений для кожної конкретної громади.

«Громадам не варто зволікати з проектними заявками, щоб мати час на реалізацію своїх проектів. Сподіваюсь, обласні державні адміністрації та Центри розвитку місцевого самоврядування, як завжди, якісно та оперативно надаватимуть експертну і консультаційну підтримку громадам у підготовці заявок та проектів на кошти субвенції», – йдеться у тексті повідомлення.

У 2019 році на розвиток інфраструктури ОТГ передбачено 2,1 млрд гривень, які розподілені між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій громаді.