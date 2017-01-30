Як раніше повідомляв Голос Громади, 31 січня під час сесії Кіровоградської обласної ради депутати розглянуть проект рішення про підвищення зарплат викладачам, які працюють в закладах освіти, що знаходяться на балансі обласного бюджету з 1 січня у відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Проект було подано за ініціативи голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка.

Документ стосуватиметься також і освітніх закладів м. Олександрії, якими наразі опікується обласна влада (училище культури, ПТУ №31, педагогічний коледж, профліцей, медичне училище).

Крім цього, як зазначається на сайті облради, комісія з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій на засіданні 27 січня погодила проект даного рішення. Як зазначає прес-служба відомства, дане підвищення значно посилить мотивацію в роботі педагогічних працівників позашкільних, професійно-технічних закладів освіти та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, а також сприятиме покращенню матеріального забезпечення педагогічних працівників зазначених категорій.