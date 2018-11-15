Завтра на Кіровоградщині перевірятимуть системи централізованого оповіщення

Завтра, 16 листопада, на Кіровоградщині проведуть комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Сигнал–ВО із подачею всіх команд по апаратурі П-160 та практичним запуском електросирен і подачею сигналу “УВАГА ВСІМ”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Перевірка проводитиметься з 09:00 до 13:00 години.

Зазначимо, що перевірка проводиться відповідно до листа ДСНС України від 23 жовтня 2018 року № 16-16128/163 “Про проведення комплексної перевірки систем оповіщення”, п. 46 “Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733, та відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2018 року № 10-р “Про основні заходи цивільного захисту області на 2018 рік”.