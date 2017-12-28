Завтра на Олександрійщині заплановані відключення електропостачання

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Фото умовне

29 грудня – останній день в цьому році, коли заплановано проведення ремонтних робіт електромереж. Повідомляє ПрАТ «Кіровоградобленерго». Так на завтра планові відключення електропостачання торкнуться мешканців Олександрійщини, котрі проживають за такими адресами:

З 09:00 до 17:00 с. Олександрійське (колишня назва Димитрово) вул. Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15;

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Олександрія, Макаренка, 2-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25;
Олександрія, Свободи, 40, 42, 44, 46-54, 55А, 56-90;

Бандурівка, Кошового, 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 37;
Бандурівка, Некрасова, 1, 3-4, 6-8, 10-14, 17, 19-22, 25;

Оліївка, Гагаріна, 1;
Оліївка, Шевченко, 1, 2А, 3, 5а, 9, 9А, 10, 11А, 13А, 14-15, 15А, 18-19, 19А, 20, 20а, 21-25, 26А, 31, 33, 36А, 37, 39, 39А, 44, 46, 46А, 51, 51А, 52, 52А, 53, 53А, 57а, 60, 60А, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 70, 70А, 71-72, 72а, 73-74;

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30 та 31 грудня відключень електропостачання не передбачено. Проте вже першого січня 2018 року тимчасові відключення електропостачання відновляться для проведення планових ремонтних робіт.

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