Завтра на Олександрійщині заплановано відключення електроенергії

Завтра, 17 листопада, в Олександрії та Олександрійському районі заплановані відключення електроенергії.

За інформацією ПрАТ «Кіровоградобленерго» відключення електропостачання задля проведення планових та капітальних ремонтних робіт буде здійснюватися за наступними адресами.

Олександрійський район:

з 09:00 до 17:00 – с. Нова Прага – вул. Григорівська, 2, 2а, 4-8, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 12, 12а, 13а, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 17-18, 18а, 19а, 20, 22а, 22б, 24а, 25-29, 32-33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Центральна, 58, 58а, 60;

з 09:00 до 17:00 – Куколівка – вул. Центральна, 21, 35, 68-69, 72-74, 76, 80, 83, 85, 87-88, 90, 94-96.

м. Олександрія

з 09:00 до 14:00 – Олександрійське (Димитрове) – вул. Клубна, 5; Кутузова, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Любові Шевцової, 32; Павла Кравченка, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34; Чкалова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

з 09:00 до 17:00 – вул. Макаренка, 2-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25; Свободи, 40, 42, 44, 46-54, 55А, 56-90.