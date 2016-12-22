Завтра на сесії облради знову розглянуть питання формування територій громад

Завтра, 23 грудня відбудеться сесія Кіровоградської обласної ради. До порядку денного запропоновано більше двадцяти питань, серед яких “Про схвалення пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області”. Дане питання вносить депутат обласної ради Давиденко Л.В.

Нагадаємо, що 24 листопада під час проведення сесії Олександрійської міської ради також це питання розглядалося і викликало багато суперечок, проте, не дивлячись на гарячу дискусію, “за” зазначений проект рішення проголосували 21 депутат, таким чином рішення щодо відмови в наданні згоди на добровільне об’єднання Олександрійської міської територіальної громади з Головківською, Андріївською, Ізмайлівською, Приютівською, Комінтернівською, Бандурівською, Войнівською, Косівською, Костянтинівською, Лікарівською, Недогарківською, Протопопівською територіальними громадами було прийняте.