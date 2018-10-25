Завтра Олександрія відзначатиме День визволення України від фашистських загарбників

26 жовтня в Олександрії біля Братської могили (вул.Діброви) відбудеться урочистість з відзначення 74-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, дата якої – 28 жовтня, повідомляє «Голос Громади». Офіційний захід пройде з 9.45 до 10.15 год. у вигляді літературно-музичної композиції. Рішення про це ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на засіданні сьогодні, 25 жовтня. Також у рамках данини пам`яті річниці визволення України у навчальних закладах, музейному центрі, бібліотеках, територіальному центрі, Будинку дитячої та юнацької творчості міста розпочалися з 15 жовтня і триватимуть по 28 жовтня культурно-освітні і виховні заходи. План та кошторис витрат на їх проведення виконком визначив у сумі 3100 гривень (це придбання квітів та транспортні витрати).

Серед інших рішень культурного напрямку засідання виконкому – дозвіл на проведення ювілейного звітного концерту хореографічного колективу «Авантюрин», який заплановано на 1 грудня з 18.00 год. до 20.30 год. у приміщенні Палацу культури «Світлопільський».