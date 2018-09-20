Завтра у місті відзначатимуть День партизанської слави

21 вересня в Олександрії пройдуть заходи з відзначення Дня партизанської слави. Про це повідомила начальник управління культури і туризму Олександрійської міської ради О.Переведенцева на засіданні громадської ради, яке відбулося сьогодні. За її інформацією, урочистий мітинг з цієї нагоди відбудеться на центральній міській Братській могилі о 10-й годині. На нього запрошуються жителі міста, представники міської влади. Також посадовець зазначила, що протягом поточного тижня у школах міста, бібліотеках,міському музеї та інших закладах проходять різні культурно-освітні заходи, присвячені Дню партизанської слави: години пам*яті, літературні читання тощо.

Головуючий на засіданні громадської ради директор міського територіального центру соціального обслуговування Олексій Болілий додав для довідки, що в Олександрії проживають 4 учасники партизанського руху доволі поважного віку – їм вже за 90 років. Територіальний центр, за його словами, приділяє ветеранам належну увагу.