Завтра в Олександрії лунатимуть сирени

Завтра, 14 вересня, в Олександрії відбудеться комплексна перевірка централізованої системи оповіщення з включенням сирен і подачею сигналу «Увага всім». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Перевірка проводитиметься з 09:00 год. до 16:00 год.

Зазначимо, що перевірка системи оповіщення відбувається на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про організацію заходів щодо розвитку системи оповіщення».

Додамо, що в листопаді 2017 року в Олександрії та інших населених пунктах області також проводили пеpевіpку електpoсиpен системи oпoвіщення.