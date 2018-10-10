Завтра в Олександрії відбудеться акція протесту (ОНОВЛЕНО)

Інформацію про акцію протесту оприлюднив голова Олександрійського відділення ГО «АвтоЄвроСила» Денис Куліда.

Акція розпочнеться о 08:45 біля приміщення колишнього кінотеатру «Жовтень».

«Приєднуйтесь до нас та не дозвольте підняти ціни на пальне», – вказано у афіші розміщеній Кулідою. Проте, як саме акція вплине на формування цін на пальне організатори не пояснили.

Наразі ж триває процедура погодження акції з Олександрійською міськрадою та правоохоронцями.

Уточнено. За словами організатора Деніса Куліди будуть перекривати центр міста від кінотеатру “Жовтень” в сторону Покровської площі.