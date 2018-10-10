Завтра в Олександрії відбудеться акція протесту (ОНОВЛЕНО)

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Інформацію про акцію протесту оприлюднив голова Олександрійського відділення ГО «АвтоЄвроСила» Денис Куліда.
Акція розпочнеться о 08:45 біля приміщення колишнього кінотеатру «Жовтень».
«Приєднуйтесь до нас та не дозвольте підняти ціни на пальне», – вказано у афіші розміщеній Кулідою. Проте, як саме акція вплине на формування цін на пальне організатори не пояснили.
Наразі ж триває процедура погодження акції з Олександрійською міськрадою та правоохоронцями.

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Уточнено.  За словами організатора Деніса Куліди будуть перекривати  центр міста від кінотеатру “Жовтень” в сторону Покровської площі.

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