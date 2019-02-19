Завтра в Олександрії відбудеться спільний Марш пам’яті Героїв Небесної Сотні

Завтра, 20 лютого, активісти Національного Корпусу та Національних Дружин проведуть спільний Марш пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Національного корпусу Олександрії у Facebook.

Захід розпочнеться о 17:30.

Збір активістів та всіх охочих відбудеться на Покровській площі (раніше Кірова) Олександрії.

«Небесна Сотня» — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції Гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року.

21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали «Небесною сотнею»

Запрошуємо олександрійців взяти участь у Марші пам’яті Героїв Небесної Сотні.