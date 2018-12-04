Завтра в Олександрії відбудуться громадські слухання щодо обговорення підвищення тарифів на тепло

Завтра, 5 грудня, о 12:00 годині в приміщені музичної школи за дорученням міського голови відбудуться громадські слухання щодо обговорення питання встановлення скоригованих тарифів на тепло КП «Теплокомуненерго».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Підвищення та встановлення нових тарифів на тепло пов’язане зі зростанням цін. А саме: природний газ виріс у ціні на 23,5 %, електроенергія – на 10, 3 %, збільшилась оплата праці у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму на 4,5%.

Тож запрошуємо мешканців міста взяти участь у громадських обговореннях.