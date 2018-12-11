Завтра в Олександрії вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС

Завтра, 12 грудня, в Олександрії відбудеться мітинг: «Незабутні дні».
Повідомляє Голос Громади.
Вшанування та покладання квітів розпочнеться о 10:00 годині біля пам’ятника ліквідаторам на площі Героїв Чорнобиля.
Додамо, що 14 грудня, відбудеться концертна програма «Всі пісні і квіти для Вас» з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Палаці урочистих подій.
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Початок о 11.00.