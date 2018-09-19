Завтра, в с. Шарівка відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО Володимиру Посмику

Вчора стало відомо, що в четвер, 20 вересня, в селі Шарівка відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО Володимиру Посмику, який навчався в цій школі.

Інформує Голос Громади посилаючись на сайт Моя Олександрія. Урочиста церемонія розпочнеться о 10:00. Дошку відкриють на фасаді школи.

Посмик народився на Західній Україні. У дитинстві сім’я переїхала в село Гайове, Олександрійського району. Хлопчик навчався в Шарівській школі.

Після школи юнак переїхав до Кривого Рогу, став професійним військовим. Служив у військовій частині в Дніпропетровську.

Загинув у віці 41 рік під час несення чергування на блокпосту в місті Волновасі Донецької області в 2016 році.