Завтра відбудеться 59-та сесія Олександрійської міської ради

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Завтра, 01 лютого, о 9:00 ранку відбудеться 59-та сесія Олександрійської міської ради сьомого скликання.

Повідомляє Голос Громади.

На розгляд сесії внесено ряд  питань, серед яких:

  • Про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2019 рік;
  • Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 91 в управління ОСББ «Грудневий 91»;
  • Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 145 в управління ОСББ «Каштан 145»;
  • Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік;
  • Про передачу земельних ділянок на постійне користування та інше.
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