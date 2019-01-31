Завтра відбудеться 59-та сесія Олександрійської міської ради

Завтра, 01 лютого, о 9:00 ранку відбудеться 59-та сесія Олександрійської міської ради сьомого скликання.
Повідомляє Голос Громади.
На розгляд сесії внесено ряд питань, серед яких:
- Про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2019 рік;
- Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 91 в управління ОСББ «Грудневий 91»;
- Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 145 в управління ОСББ «Каштан 145»;
- Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік;
- Про передачу земельних ділянок на постійне користування та інше.